Jour de l'An : Emmanuel Macron prépare des vœux "différents" pour ne pas lasser les Français

Le chef de l'Etat ne s'est jamais autant exprimé que cette année, crise sanitaire oblige. Et il ne dérogera pas à la tradition des vœux présidentiels, jeudi 31 décembre à 20 heures, pour ce réveillon du jour de l'An particulier. Pour Emmanuel Macron, c'est l'année de tous les records : huitième intervention solennelle à 20 heures, quinzième prise de parole consacrée au Covid-19, en ajoutant interviews radio-télévisées et allocutions en journée... Une hyper-présence et des records d'audience. Sur les quinze meilleures audiences de 2020, le chef de l'Etat en rafle neuf, du jamais vu selon Médiamétrie.

Concis et concret

Mais comment ne pas lasser les Français ce soir ? En dépoussiérant un peu l'exercice. L'Elysée promet des vœux différents, sur le fond comme sur la forme, avec une déclaration concise d'une dizaine de minutes. Et concrète, à l'image de ses dernières interventions, loin du "Nous sommes en guerre" (le 16 mars) ou du "Nous retrouverons les jours heureux" (le 13 avril).

Ces vœux seront l'occasion d'esquisser les priorités 2021. Un discours de vérité, d'espoir et d'unité, selon son entourage. Un mélange de prudence, d'optimisme et de détermination, prédit Roland Lescure, porte-parole du mouvement présidentiel. Prudence : le virus circule encore. Optimisme : le vaccin est là. Détermination : le plan de relance sera au cœur d'un séminaire gouvernemental dans deux semaines. Avec une priorité répétée : la jeunesse. Car s'il est "dur d'avoir 20 ans en 2020", ce ne sera pas facile non plus en 2021.