DIRECT. Nouvel An : l'Allemagne affrontera encore "des temps difficiles" en 2021, estime Angela Merkel dans ses vœux

: "Ces jours et ces semaines (...) sont des temps difficiles pour notre pays. Et cela va durer encore un bon moment".



Dans ses voeux du Nouvel An, la chancelière allemande a déclaré que la crise sanitaire "historique" est appelée à se prolonger en 2021. Cependant, l'année à venir est plus que jamais placée sous le signe de l'espoir, a-t-elle toutefois estimé, en référence aux premières vaccinations dans le pays et en Europe.

: En France aussi, il faudra s'abstenir de fêter la nouvelle année en grande pompe. A l'occasion de ce réveillon de la Saint-Sylvestre, les policiers vont "faire la chasse aux fêtes clandestines", a expliqué ce matin sur franceinfo Stanislas Gaudon, du syndicat Alliance.

: Traditionnellement, les Français profitent souvent du Nouvel An pour se régaler. Mais qu'en est-il cette année, alors que tous ont dû revoir à la baisse leurs ambitions festives ? Pour le savoir, franceinfo a fait son marché.

: Vous êtes plutôt diploïdes ou triploïdes pour le Nouvel An ? Derrière les étals d'huîtres, le coquillage star des repas de fêtes n'est pas aussi naturel qu'on le croit. Une grande partie de la production est le fruit de modifications faites en laboratoire. Mais, pour l'instant, les clients n'en sont pas informés. Heureusement, notre journaliste Mathieu Lehot a percé son secret.

: "L'important, c'est vraiment de se faire plaisir, sans la pression de recevoir du monde, d'avoir deux entrées et trois desserts."



Mathilde, 41 ans, est soulagée de fêter la nouvelle année avec son mari et son fils. Les autres années, elle avait parfois l’impression que la fête tournait "à la compétition", où chacun comparait sa tenue, les plats qu'il avait faits, etc. Cette année, chacun a commandé ce qu'il voulait. Au programme : champagne, huîtres, et gnocchis aux brocolis !

: Alors que certains veulent braver le couvre-feu ce soir, d’autres sont bien heureux d’avoir une excuse pour rester chez eux. Avec les restrictions sanitaires liées au Covid-19, personne ne viendra questionner leur manque d'intérêt pour les soirées de réveillon. Et c'est un véritable soulagement. Notre journaliste Marianne Chenou a recueilli leurs témoignages. (MAXPPP)

: Voici notre premier point sur l'actualité de ce 31 décembre :



Plusieurs départements ont pris des arrêtés préfectoraux interdisant ou limitant la vente d'alcool aujourd'hui. C'est notamment le cas de l'Ille-et-Vilaine, du Cher, du Gard et des Pyrénées-Orientales. On vous donne les détails dans cet article. Par ailleurs, 100 000 policiers et gendarmes seront déployés en France pour surveiller le déroulement de ce Nouvel An pas comme les autres.







• Triste record aux Etats-Unis. Les Etats-Unis ont enregistré hier 3 927 morts du Covid-19 en 24 heures, soit le nombre le plus important dans ce pays depuis le début de l'épidémie.



• Il est "très peu probable" que les salles de spectacle et de cinéma "puissent rouvrir" le 7 janvier, a reconnu hier soir le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.



• Les Etats-Unis imposent de nouveaux droits de douane sur des produits français et allemands, dans le cadre du conflit qui oppose Boeing à Airbus. Des pièces détachées aéronautiques, vins non pétillants et cognacs se verront appliquer des droits de douane plus élevés pour traverser l'Atlantique, explique-t-on ici.