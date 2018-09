Harkis : le geste d'Emmanuel Macron

Emmanuel Macron et les harkis, l'image était restée celle d'une relation tumultueuse pendant la campagne de 2017. message reçu : un an et demi plus tard, devenu président de la République, Emmanuel Macron honore 26 de leurs représentants de la Légion d'honneur. Les harkis étaient 150 000 à aider la France pendant la guerre d'Algérie, la plupart ont été laissés à leur sort. Les familles réclament réparation, la France propose 40 millions d'euros. Les associations estiment que cela ne suffit pas.

Ce geste succède à un autre : la semaine dernière, Emmanuel Macron se rendait chez la veuve de Maurice Audin, militant communiste assassiné par des soldats français. L'opposition critique cette série d'hommages. Malgré les gestes présidentiels, le souvenir de la guerre d'Algérie reste douloureux. La prochaine séquence mémorielle s'annonce moins polémique, à l'occasion du centenaire de l'armistice de 14-18.

