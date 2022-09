Fin de vie : une convention citoyenne sera lancée en octobre avec l'objectif d'un changement de loi avant fin 2023

Le chef de l'Etat précisera mardi les contours de cette convention citoyenne, qui doit durer six mois, afin d'aboutir à une nouvelle loi d'ici à la fin 2023.

Emmanuel Macron veut avancer sur le dossier de la fin de vie. Une convention citoyenne sur le sujet sera lancée en octobre, a appris le service politique de France Télévisions auprès de l'entourage du président de la République. Le chef de l'Etat précisera mardi les contours de cette convention citoyenne, qui doit durer six mois, afin d'aboutir à une nouvelle loi d'ici à la fin 2023.

Pour l'heure, le président n'exclut ni un référendum, ni une issue par la voie parlementaire. Actuellement, la fin de vie est encadrée par la loi Claeys-Leonetti. Adoptée en 2016, après une première version en 2005, elle interdit l'euthanasie et le suicide assisté, mais permet une "sédation profonde et continue jusqu'au décès" pour des malades en phase terminale et en très grande souffrance, dont le pronostic vital est engagé "à court terme".

Pendant la campagne présentielle, Emmanuel Macron avait annoncé sa volonté d'instaurer une "convention citoyenne" pour "avancer" sur le sujet "de manière apaisée". En coulisses, les défenseurs de l'euthanasie n'ont pas relâché la pression ces dernières années. Le député Olivier Falorni a ainsi tenté de faire voter une loi en 2021. La commission des Affaires sociales prévoit de son côté de lancer une mission d’évaluation en parallèle de la convention citoyenne.