Fête à Macron : Marlène Schiappa se fait reprendre après avoir donné une leçon de grammaire sur Twitter

"'La fête DE Macron' eut été plus correct", a écrit la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes. Mais une petite faute s'est glissée dans sa réponse.

"Au-delà du sujet, il est insupportable de voir cette tournure grammaticale promue par des élus ! 'La fête DE Macron' eut été plus correct." A quelques heures du début du rassemblement contre la politique du chef de l'Etat organisé par des anciens du mouvement Nuit debout et La France insoumise, la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa s'est livrée, samedi 5 mai sur Twitter, à une leçon de grammaire qui lui a valu de nombreuses critiques.

"Penser que les classes populaires ont besoin d’une langue française dégradée pour s’y reconnaître, c’est les mépriser", a ajouté la membre du gouvernement.

#LaFeteAMacron

Au-delà du sujet, il est insupportable de voir cette tournure grammaticale promue par des élus !

« La fête DE Macron » eut été plus correct.

Penser que les classes populaires ont besoin d’une langue française dégradée pour s’y reconnaître, c’est les mépriser. — MarleneSchiappa (@MarleneSchiappa) 5 mai 2018

De nombreux internautes ont répliqué à la secrétaire d'Etat. La linguiste Laélia Véron, agrégée de Lettres modernes, diplômée de l'ENS de Lyon et docteure en langue française, lui a ainsi fait remarquer que l'intitulé du rassemblement était issu de l'expression "faire la fête à quelqu'un", une tournure certes populaire mais "parfaitement attestée", comme l'indique par ailleurs Le Figaro.

Cette tournure populaire est parfaitement attestée est recensée par les dictionnaires comme par exemple le TLF (Trésor de la Langue française, "Trésor" et pas "Dégradation") https://t.co/bZOEYz2Hme; — Laélia Ve (@laelia_ve) 5 mai 2018

L'humoriste Guillaume Meurice lui a fait la même réflexion.

Quand t’es tellement proche des classes populaires que tu ne connais pas l’expression « faire sa fête à quelqu’un ». #LaDéfaiteÀMarlène https://t.co/cNWyRauzTt — Guillaume Meurice (@GMeurice) 5 mai 2018

La linguiste a enfin enfoncé le clou en relevant une erreur de conjugaison dans le message posté par Marlène Schiappa.