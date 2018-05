DIRECT. Fête à Macron : le rassemblement commence à Paris sous une forte surveillance policière

Ce qu'il faut savoir

Le rassemblement "pot-au-feu" sera surveillé comme du lait sur le feu. La Fête à Macron, manifestation organisée samedi 5 mai à Paris, devrait être "belle et festive", selon ses organisateurs et La France insoumise, qui comptent sur les quelque 2 000 policiers et gendarmes prévus sur le terrain pour empêcher les black blocs de venir gâcher la journée, comme le 1er-Mai. Suivez le rassemblement en direct avc franceinfo.

La France insoumise en retrait, mais à la manœuvre. La France insoumise (FI) n'est pas l'organisatrice de cette manifestation "pot-au-feu" -où chacun apporte "ses revendications, banderoles et espoirs"- même si elle a été initiée par l'un de ses députés, François Ruffin, accompagnés d'anciens du mouvement Nuit debout. La FI a néanmoins largement mis la main à la pâte en affrétant une centaine de cars pour l'évènement.

Fort mobilisation policière. Le préfet de police, Michel Delpuech, a annoncé que 2 000 policiers et gendarmes seraient déployés à Paris, conformément à la promesse du ministre de l'Intérieur Gérard Collomb -sous le feu des critiques après les débordements spectaculaires du 1e mai causés par quelque 1.200 black blocs- de mettre "encore plus de forces de l'ordre lors des prochaines manifestations".

Des manifestations en régions. Commencée en musique place de l'Opéra, avec un pique-nique-concert à partir de midi, la manifestation doit se terminer vers 20 heures avec un autre concert, place de la Bastille. D'autres manifestations se dérouleront à Toulouse, Bordeaux, Strasbourg et Rennes.