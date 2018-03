Emmanuel Macron raillé pour avoir qualifié la démocratie de "système le plus bottom up de la Terre"

A-t-il forwardé trop de briefs à des collaborateurs qui les lui demandaient ASAP ? A l'occasion de la présentation de son plan sur l'intelligence artificielle au Collège de France, jeudi 29 mars, Emmanuel Macron a qualifié la démocratie de "système le plus bottom up de la Terre".

Je crois dans l'autonomie et la souveraineté. La démocratie est le système le plus bottom up de la terre. #AIforhumanity

L'emploi de cet anglicisme, qui rappelle fortement le langage employé dans les start-up et qui signifie "de bas en haut", a été raillé sur les résaux sociaux. Bernard Pivot a par exemple dénoncé une "dévaluation de la démocratie d'expression française". Florian Philippot, lui, a critiqué un président "techno-bancaire".

"La démocratie est le système le plus bottom up de la terre." E. Macron. Cette phrase dévalue la démocratie d'expression française.

L'apéro est quand même le moment le plus bottom up de la journée. Un espace disruptif de mise en réseau des énergies. Une belle tradition et le coeur battant de la start up nation... #toiaussiparlecommeMacron