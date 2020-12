Emmanuel Macron positif au Covid-19 : l’agenda présidentiel en question

Au lendemain de l’annonce du test positif au Covid-19 d’Emmanuel Macron, le calendrier du chef de l’Etat est épluché pour tenter de trouver des cas contacts. Et la liste est longue. Le Premier ministre est concerné, tout comme certains membres de la majorité, qui ont participé à un dîner de travail d’une dizaine de personnes à l’Elysée mercredi 16 décembre. Quatre personnes de plus que les recommandations officielles. "Quand vous êtes femme ou un homme public, vous êtes amené à côtoyer un peu plus de monde, cela ne doit pas choquer, parce qu’il est indispensable que l’Etat, que l’Assemblée nationale, le Sénat, les collectivités locales, qui portent le combat contre le Covid, soient mobilisés", estime Christophe Castaner, lui aussi cas contact.

Le chef de l’Etat a multiplié les rencontres

Malgré la crise sanitaire, l’agenda du président est en effet resté chargé. Rencontre avec le Premier ministre portugais mercredi, avec le Premier ministre espagnol lundi… La semaine dernière, Emmanuel Macron a participé au sommet du Conseil européen. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, émet l’hypothèse d’une contamination à ce moment-là. "Quand on regarde l’agenda du président, tous les regards se tournent vers le sommet européen, mais Emmanuel Macron a multiplié les rencontres ces derniers jours, et même avec les gestes barrières, les risques existent", précise Jean-Baptiste Marteau, en direct de l’Elysée.