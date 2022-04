"Dites bien à tous vos amis de voter Macron" : à Paris, Bertrand Delanoë milite, tract en main, pour le président sortant

Selfies, tapes amicales et accolades, il règne comme un aire de campagne municipale parisienne, vendredi 15 avril, dans le 17e arrondissement de la capitale. L’accueil de l’ancien maire de Paris par ses anciens administrés est chaleureux, mais Bertrand Delanoë lui n’est pas là pour tester sa popularité. Le retraité de la vie politique prend visiblement beaucoup de plaisir dans ce bain de foule très médiatisé, ce qui ne l'empêche pas, tract Emmanuel Macron en main, de rester concentré sur son message."Chère Madame, surtout, dites bien à tous vos amis de voter Macron. Dimanche, on ne veut pas d'extrême droite, hein", dit Bertrand Delanoë à une habitante. "Non, non, pas du tout, surtout pas", promet-elle.

"Je veux vraiment être actif"

L’ancien socialiste, qui a rendu sa carte du parti il y a quatre ans avait déjà appelé à voter pour l’actuel chef de l’État en 2017. Cette fois-ci, à neuf jours du second tour de la présidentielle, il s’engage sur le terrain pour, dit-il, contrer Marine Le Pen : "Quand il s'agit de démocratie, quand il s'agit de l'âme de la France, je ne peux pas rester indifférent et je veux vraiment être actif pour défendre mon pays. Et la défense de mon pays, cela passe par l'élection de Macron."

À ses côtés, il y a le chef de La République en marche et député de la circonscription Stanislas Guérini, ainsi que le porte-parole du gouvernent Gabriel Attal qui salue avec humour l'implication de Bertrand Delanoë, bien conscient de ce que l'ancien maire peut apporter dans l'entre-deux-tours : "On en parlait à l'instant, justement, je me disais c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas, Bertrand".

"Il y a assez peu de figures qui parlent à un électorat qui se retrouve dans les valeurs de la gauche démocrate. Et Bertrand Delanoë en fait partie." Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement à franceinfo

La figure de l’actuel chef de l’État suscite aussi beaucoup de rejet, y compris dans la rue. "Macron, casse-toi ! Cinq ans, ça suffit", crie un homme au milieu de cette opération de tractage. "Je ne voterai pas Le Pen, je n'aime pas Le Pen, mais je ne voterai pas Macron", ajoute-t-il avec la même intensité vocale.

Pour parler aux électeurs de gauche, Bertrand Delanoë demande à Emmanuel Macron qu’il s'adresse à eux : "Je souhaite qu'il fasse encore plus pour la cohésion sociale et pour la lutte contre le réchauffement climatique. Je crois que c'est son intention." Reste que de très nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon voient toujours la figure d’Emmanuel Macron comme un repoussoir.