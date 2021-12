Croissance à +6,7% : comment expliquer une si forte augmentation cette année ?

Les prévisions de la Banque de France dépasse les espérances : la croissance devrait atteindre +6,7% cette année, et le PIB dépasse désormais son score d’avant la crise sanitaire. C’est surtout dans l’industrie que l’activité augmente, avec des carnets de commande qui se remplissent à nouveau, notamment en ce qui concerne le secteur pharmaceutique. Les équipes de France 2 se sont rendues au sein d’une entreprise qui fabrique des produits dentaires et dont l’activité a rebondi cette année. Cette augmentation représente ainsi des nouveaux investissements, et des créations d’emploi.

515 000 emplois créés

Les secteurs qui se sont fortement développés sont, logiquement, ceux qui ont souffert de la fermeture imposée par les mesures sanitaires, comme l’hôtellerie-restauration. Dans un café, les clients sont de retour. Une dame assise en terrasse confie : "J’y vais quatre ou cinq fois par semaine". "Au début du confinement, il y a eu un manque. Ça nous a permis de nous retrouver de nouveau entre amis", détaille un autre client. Conséquence : dans le secteur privé, 515 000 emplois ont été créés entre janvier et septembre 2021.