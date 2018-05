Une marque de cosmétiques utilise le nom de Brigitte Macron pour arnaquer des clients sur internet

"Plusieurs dizaines de personnes" ont ainsi été piégées par le site de la marque "Beauty and Truth", selon "Le Parisien".

Brigitte Macron n'est ni l'égérie d'une marque de crèmes antirides, ni patronne d'une entreprise de cosmétiques. Mais des escrocs ont tenté de le faire croire et ont réussi à arnaquer "plusieurs dizaines de personnes", raconte Le Parisien, mercredi 9 mai. Le site de la marque "Beauty and Truth" a utilisé le nom de Brigitte Macron dans des publicités, pour piéger des consommateurs, dont certains "ont pris la plume pour informer l'épouse du président de la République".

Selon les informations du Parisien, l'escroquerie commençait avec de "faux articles de presse qui reprennent les caractères et la mise en page de véritables sites d'informations en ligne" pour inventer "la success story de la prétendue entreprise de cosmétiques de la première dame". Suivent des messages publicitaires vantant les miracles des crèmes antirides de l'entreprise. "Cela disait que Mme Macron était associée à l'entreprise et que Mmes Obama et Bruni sont de bonnes clientes. Je me suis dit que c'était sérieux", témoigne une victime de l'arnaque auprès du quotidien. Alors qu'elle croit acheter une dose d'essai à moins de 4 euros sur le site "Beauty and Truth", la victime découvre qu'elle a souscrit à un abonnement, tente de joindre de service clients, qui finit par l'informer qu'elle doit s'acquitter de 88 euros par produit reçu.

L'avocat de Brigitte Macron est intervenu pour faire retirer les fausses informations concernant l'épouse du chef de l'Etat. C'est la deuxième fois que le nom de l'ancienne professeure est utilisé sans son autorisation pour des pratiques frauduleuses. Fin mars, le cabinet de Brigitte Macron avait porté plainte pour usurpation d'identité, après l'envoi d'e-mails depuis une adresse laissant penser qu'il s'agissait d'elle, demandant des services privilégiés dans des hôtels de luxe.