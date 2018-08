Au Danemark, Emmanuel Macron ironise sur le "Gaulois réfractaire au changement"

Emmanuel Macron s'est amusé, mercredi 29 août, à comparer les Danois, "peuple luthérien" ouvert aux transformations, avec les Français, "Gaulois réfractaires au changement". Evoquant devant la communauté française au Danemark son admiration pour le modèle danois de "flexisécurité" en matière d'emploi, il a estimé que les différences culturelles entre Français et Danois ne permettaient pas de le reproduire à l'identique en France.

Il ne s'agit pas d'être naïf, ce qui est possible est lié à une culture, un peuple marqué par son histoire. Ce peuple luthérien, qui a vécu les transformations de ces dernières années, n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement ! Encore que ! Mais nous avons en commun cette part d'Européen qui nous unit.Emmanuel Macronau Danemark

Cette sortie, qui rappelle sa petite phrase, prononcée en Roumanie, à l'été 2017, sur les Français qui "détestent les réformes", n'a pas manqué de susciter des réactions de responsables politiques, de journalistes et de "Gaulois" connectés sur Twitter.

A droite comme à gauche, des élus rappellent au président de la République ses précédentes sorties et dénoncent son "mépris" pour les Français.

Fainéants. Qui ne sont rien. Qui n'ont qu'à s'acheter un costume. Qui détestent les réformes. Cyniques. Qui coûtent un pognon de dingue... Et maintenant des "#Gaulois réfractaires". Depuis l'étranger, @EmmanuelMacron méprise toujours et encore les françaises et les français. pic.twitter.com/8gG7M35z5g