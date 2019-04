Trois collaborateurs d'Emmanuel Macron convoqués par la justice pour s'expliquer sur les passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla

Alexis Kohler, Patrick Strzoda et François-Xavier Lauch sont convoqués comme témoins et partie civile.

Alexis Kohler, Patrick Strzoda et François-Xavier Lauch, trois proches collaborateurs d'Emmanuel Macron sont convoqués par la justice afin de s'expliquer au sujet des passeports diplomatiques d'Alexandre Benalla, annonce l'Elysée à franceinfo, jeudi 4 avril, confirmant une information de RTL. Alexis Kohler, secrétaire général de l'Elysée, et Patrick Strzoda, directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, sont convoqués en tant que témoin, tandis que François-Xavier Lauch, le chef de cabinet, l'est en tant que partie civile, a précisé la présidence.