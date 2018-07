Emmanuel Macron en Espagne en pleine affaire Benalla

Jeudi 26 juillet a été marqué par l'interview d'Alexandre Benalla au journal Le Monde et du bain de foule d'Emmanuel Macron à La Mongie (Hautes-Pyrénées). Certains députés de l'opposition y voient une communication concertée. "L'Élysée dit qu'il n'y a pas de concertation et précise que le Palais ne gère absolument pas la communication d'Alexandre Benalla et ne souhaite pas commenter la propre stratégie de communication du chef de l'État", explique Arnaud Boutet.

Emmanuel Macron interrogé en Espagne sur l'affaire

Emmanuel Macron a multiplé les bains de foule depuis deux jours. "Sur ses terres dans les Hautes-Pyrénées, il a en quelque sorte mouillé la chemise pour tenter de tourner la page et de reprendre la main après une semaine de polémique", raconte Arnaud Boutet. Ce jeudi soir à Madrid (Espagne), Emmanuel Macron montre une autre image face à Pedro Sanchez, le Premier ministre espagnol. "Il va tenir sa première conférence de presse depuis cette affaire qui est largement commentée par la presse espagnole. Le chef de l'État français devrait d'ailleurs être interrogé sur les conséquences de cette affaire en terme d'image de la France au sein de l'Europe", conclut le journaliste.

