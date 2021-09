DIRECT. Suivez le procès d'Alexandre Benalla, jugé à Paris trois ans après l'affaire

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #BENALLA

: Voici un nouveau point sur l'actualité pour accompagner votre café de 6 heures :



A deux jours de l'ultimatum qui leur était lancé, plus de "95%" des soignants ont reçu au moins une première dose des vaccins, rapporte sur franceinfo Martin Hirsch, le directeur général de l’AP-HP.



#COVID_19 C'est aujourd'hui que démarre la campagne de rappel du vaccin pour les 600 000 résidents des Ehpad en France. Cette troisième dose doit permettre de faire grimper les anticorps des seniors vaccinés au début de l’année.





C'est l'heure des explications pour Alexandre Benalla. L’ancien chargé de mission de l'Elysée comparaît à partir de 13h30 aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir brutalisé un couple lors des manifestations du 1er mai 2018 et pour avoir utilisé des passeports diplomatiques.



Patatras !Novak Djokovic rate le Grand Chelem, après sa défaite en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev cette nuit (6-4, 6-4, 6-4). Le Serbe manque l'occasion de remporter les quatre tournois majeurs (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open) lors d'une même année civile.



: L'heure du procès est arrivée pour Alexandre Benalla. L'ancien chargé de mission de l'Elysée comparaît devant le tribunal de grande instance de Paris à partir de 13h30 aujourd'hui.



Il est jugé pour les violences filmées en marge d'une manifestation, le 1er mai 2018, dans la capitale, et pour l'utilisation de passeports diplomatiques après son licenciement de l'Elysée. Si vous avez un peu oublié les faits, tout est dans cet article. (BERTRAND GUAY / AFP)

: Trois ans après avoir ébranlé la Macronie, Alexandre Benalla a rendez-vous avec la justice à partir de 13h30 aujourd'hui. Le procès de l'ancien collaborateur d'Emmanuel Macron s'ouvre à Paris notamment pour "violence en réunion" et "port d'arme". Mais qu'a-t-il fait depuis 2018 ? Diplomatie privée, entreprise de sécurité, "trolling" sur les réseaux sociaux... Récit d'un parcours mouvementé.







(MAXPPP)

: Un premier point sur l'actualité pour accompagner votre café de 6 heures :



C'est l'heure des explications pour Alexandre Benalla. L’ancien chargé de mission de l'Elysée comparaît à partir d'aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris pour avoir brutalisé un couple lors des manifestations du 1er mai 2018 et pour avoir utilisé des passeports diplomatiques.



La course à l'Elysée s'est encore un peu accélérée ce week-end. Marine Le Pen a fait sa rentrée à Fréjus, Anne Hidalgo a annoncé sa candidature à Rouen et Edouard Philippe a apporté son soutien à Emmanuel Macron.



Le procès des attentats du 13 novembre 2015 entre dans sa deuxième semaine ce matin.Après l'enregistrement des parties civiles et le résumé des faits, place à l'audition des enquêteurs.



Patatras !Novak Djokovic rate le Grand Chelem, après sa défaite en finale de l'US Open face à Daniil Medvedev cette nuit (6-4, 6-4, 6-4). Le Serbe manque l'occasion de remporter les quatre tournois majeurs (Open d'Australie, Roland-Garros, Wimbledon, US Open) lors d'une même année civile.