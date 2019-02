Alexandre Benalla : la charge du Sénat contre de hauts fonctionnaires de l'Élysée

C'est un rapport qui se veut accablant. Après six mois de travail, les sénateurs pointent "des erreurs et des dysfonctionnements majeurs au sommet de l'État". Ils accusent notamment Alexandre Benalla et Vincent Crase d'avoir menti à la commission d'enquête. Dans leur viseur également, les témoignages de trois personnes au cœur du pouvoir, dont Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée.

Des "contrevérités" pour l'exécutif

Une façon supplémentaire d'accentuer la pression sur le palais présidentiel. Par la voix de Benjamin Griveaux, l'exécutif a répliqué : "L'Élysée aura l'occasion d'apporter des réponses factuelles sur manifestement beaucoup de contrevérités qui sont présentes dans le rapport". Les députés de l'opposition quant à eux ciblent le même homme : Emmanuel Macron. L'Élysée comptait tourner la page de l'affaire Benalla, c'est aujourd'hui loin d'être le cas.

