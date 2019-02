Alexandre Benalla a passé sa première en nuit en prison

Après avoir été entendu par les juges, Alexandre Benalla est en détention provisoire. L'ex-chargé de mission de l'Élysée, mis en examen en juillet, n'a pas respecté son contrôle judiciaire. Il avait pour interdiction de communiquer avec Vincent Crase, lui aussi mis en examen dans l'affaire. Une interdiction qu'il n'a pas respectée. "Je suis en colère parce qu’Alexandre Benalla n'avait rien à faire en prison. Et aujourd'hui, sur les suppositions d'une violation unique éventuelle d'un contrôle judiciaire sur les fondements d'extraits d'écoutes téléphoniques coupées, on l'incarcère", dénonce Me Jacqueline Laffont, avocate d'Alexandre Benalla.

Les conclusions de la commission d'enquête attendues

Entendu par les juges d'instruction, Vincent Crase a également été placé en détention provisoire. De son côté, la commission sénatoriale d'enquête, présidée par Philippe Bas, doit rendre aujourd'hui ses conclusions sur les dysfonctionnements dans les services de l'État qui ont pu émailler cette affaire. Le rapport pourrait être sévère.

