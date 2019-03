Affaire Benalla : le Sénat saisit la justice

La décision était extrêmement attendue. Le bureau du Sénat a tranché et a décidé de saisir la justice dans l'affaire Benalla. Ce n'est pas une surprise pour Alexandre Benalla et Vincent Crase. En revanche, le Sénat frappe fort en transmettant également à la justice les cas de trois hauts responsables de l'Élysée : Lionel Lavergne, chef de groupe de la sécurité de la présidence, Patrick Strzoda, chef de cabinet, et Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée et plus proche collaborateur d'Emmanuel Macron.

LREM dénonce une instrumentalisation

La République en marche dénonce une instrumentalisation politique qui "vise à salir l'honneur de hauts responsables de la République, sans éléments factuels", selon François Patriat, président du groupe au Sénat. À l'Assemblée nationale, l'opposition de gauche et de droite se réjouit en revanche de cette décision. Au-delà de la question judiciaire, la bataille politique entre l'Élysée et le Sénat va donc se poursuivre.

