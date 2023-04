Elisabeth Borne "ne comprend plus" certaines positions de la Ligue des droits de l'homme, mise en cause par Gérald Darmanin il y a une semaine

La Première ministre était interrogée sur les propos du ministre de l'Intérieur, lors des questions au gouvernement au Sénat, mercredi.

Malgré le "respect" qu'elle porte à ce que la Ligue des droits de l'homme (LDH) "a incarné", la Première ministre Elisabeth Borne a déclaré, lors des questions au gouvernement au Sénat, mercredi 12 avril, qu'elle ne comprenait plus "certaines de ses prises de position". Néanmoins, elle affirme qu'il n'est "pas question de baisser par principe la subvention d'un tel ou untel". Elle était interrogée sur des propos du ministre de l'Intérieur qui ont déclenché une polémique sur cette association emblématique et historique, fondée en 1898.

Entendu sur sa gestion du maintien de l'ordre pendant les manifestations contre la réforme des retraites et lors du rassemblement contre la "méga-bassine" de Sainte-Soline (Deux-Sèvres), le 5 avril, Gérald Darmanin s'est interrogé sur les "actions" menées par la LDH dans ce cadre et sur les subventions qui lui étaient accordées par l'Etat. Dans une pétition publiée mardi, sur le site du journal L'Humanité, 1 000 personnalités soutiennent la LDH.

"Comme d'autres acteurs associatifs, la Ligue des droits de l'homme joue son rôle en observant, critiquant et exigeant des réponses des acteurs publics lorsque l'Etat est mis en cause nous écoutons et nous le prenons en compte", a également déclaré Elisabeth Borne.

"Cette incompréhension n'est pas nouvelle, elle s'est fait jour dans ses ambiguïtés face à l'islamisme radical et elle s'est confortée depuis quelques mois", a-t-elle pointé, en rappelant que la LDH avait récemment "attaqué un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline" (Deux-Sèvres).