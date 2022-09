VRAI OU FAKE : Yannick Jadot a-t-il raison d'affirmer qu'aucun EPR ne fonctionne dans le monde ?

Sur franceinfo, Yannick Jadot assure que la technologie nucléaire est défaillante. Pour étayer son propos, il avance un argument choc : "Des EPR, il n'y en a pas un qui tourne dans le monde. Non, il n'y en a pas un seul qui tourne dans le monde". L'eurodéputé Europe Écologie-Les Verts se trompe. Les EPR, ou réacteurs pressurisés européens, constituent la troisième génération de réacteurs nucléaires, concus dans les années 1990 et censés être plus puissants et sécurisés que ceux de l'ancienne génération.

Un EPR est bien en service en Chine

Sur les quatre chantiers d'EPR, deux sont terminés. Le premier, en Chine, est en service depuis trois ans. Il y a bien eu un problème d'étanchéité dans un des deux réacteurs, mais à l'heure actuelle, l'EPR de Taishan fonctionne. L'autre chantier terminé se situe à Olkiluoto, en Finlande. Achevé en mars, il a rapidement été déconnecté pour un problème de turbine. Sur les EPR construits, un sur deux est en service, plutôt que zéro, comme l'affirmait Yannick Jadot. Au-délà du chiffre, il sous-entend que la technologie nucléaire n'est pas fiable. Or il est vrai que ces chantiers ont connu des surcoûts et des retards.