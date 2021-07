"Nous avons une candidature de l'écologie politique en 2022 avec l'ambition de l'emporter", a déclaré Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Ecologie-Les Verts sur franceinfo vendredi 9 juillet à propos de la prochaine élection présidentielle. "En 2022, nous avons besoin d'un ou d'une écologiste aux manettes face à l'urgence sociale et climatique."

"On s'organise, a poursuivi Julien Bayou. Nous avons acté un projet qui sera mis au vote demain et à partir de lundi nous rentrons dans la phase de la primaire avec quatre ou cinq candidatures et un vote en septembre. Nous avons un projet partagé et nous décidons collectivement de qui nous représente." Une fois le candidat désigné, "nous proposerons aux autres de se rallier ou de nous soutenir".

La primaire d'Europe Ecologie - les Verts est ouverte "aux personnes qui voudront s'inscrire sur lesecologistes.fr à partir de lundi. Nous sommes 15 000 adhérents et adhérentes à EELV donc il y aura plus de participants." Julien Bayou ne veut pas "mettre d'enjeu" sur le nombre de participants.