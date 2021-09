Primaire écologiste : Yannick Jadot propose de réinstaurer la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

Yannick Jadot a proposé, mardi 21 septembre sur franceinfo, de réintroduire la TIPP (taxe intérieure de consommation sur les produits énergétique) flottante sur les carburants. "La fiscalité qui pèse sur les carburants, on la réduit quand il y a un choc des marchés internationaux et on l'augmente quand ça baisse", a souligné l'eurodéputé, qualifié au second tour de la primaire écologiste, qui aura débutera samedi 25 septembre et se terminera mardi 28 septembre.

Yannick Jadot, tenant d'une écologie "des solutions" qui affronte Sandrine Rousseau, chantre de l'"éco-féminisme" et ancienne porte-parole EELV, sont invités sur franceinfo pour présenter leur programme. Les deux finalistes vont devoir convaincre les 122 000 électeurs inscrits de leur donner les clefs de la candidature verte en 2022.