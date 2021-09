Présidentielle 2022 : le nombre de participants à la primaire écologiste "n'importe pas vraiment" selon Julien Bayou

"Le nombre n'importe pas vraiment", a estimé lundi 23 août sur franceinfo Julien Bayou, secrétaire national EELV, alors que la primaire des écologistes aura lieu à partir du 16 septembre et qu'un peu moins de 20 000 personnes se sont inscrites pour y participer. "On termine les inscriptions le 12 septembre", a-t-il ajouté.

"L'enjeu c'est de tenir un débat, nous avons adopté un socle programmatique et les différents candidats s'inscrivent dedans et nous permettons un choix démocratique à l'intérieur de ce cadre." Le nombre d'inscrits "on en discutera à la fin." La question de la représentativité ne se pose pas, pour Julien Bayou. "Quand Emmanuel Macron décide tout seul qu'il se présente. C'est représentatif des Français ?" Son élection montre bien "que ce n'est pas le nombre" qui compte.

Les débats télévisés pourraient apporter une audience, selon Julien Bayou

"Nous sommes la seule famille à pouvoir se réunir dans un même lieu, à organiser un débat et à permettre aux personnes qui s'intéressent à l'écologie de dire qu'il faut une réponse, une présidence écologiste en 2022 et que nous allons nous organiser pour le faire. L'enjeu ce sont les débats télévisés qui peut-être apporteront une audience."