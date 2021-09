"Le logiciel de droite, c'est celui du productivisme et du toujours plus", affirme le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou

Le secrétaire national d'EELV, Julien Bayou, était, mardi 31 août, l'invité de "24 h politique" sur la chaîne franceinfo. Venu présenter son livre En vert et avec tou.tes, l'ancien candidat de son parti aux dernières élections régionales en Ile-de-France est notamment revenu sur l'organisation de la primaire écologiste en vue de la prochaine élection présidentielle.

Il a, en outre, tenu à définir la politique écologiste comme "globale" et a affirmé qu'"on ne pouvait pas être de droite et écolo", arguant qu'il était difficilement recevable d'être de droite et de se dire écologiste. "Le logiciel de droite repose beaucoup sur le productivisme, sur le toujours plus", a affirmé le dirigeant politique. "Ce qui m'intéresse dans la politique écologiste, c'est le bien-être, c'est la santé de nos enfants, c'est le plein emploi", avant de critiquer la notion de PIB, "qui n'indique rien" selon lui.