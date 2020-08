Politique : un rapprochement entre les Verts et la France insoumise ?

Un maire écologiste chez les Insoumis, une image qui en dit long. En partageant la tribune avec Jean-Luc Mélenchon, c’est à l’aile gauche des écologistes que le maire de Grenoble (Isère) Éric Piolle envoie un message. Il avance ses pions et plaide pour un rassemblement des forces de gauche. "Regardons-nous dans nos combats communs, (…). Dans une famille, il y a de la diversité : on s’engueule, on se met des pains, mais à la fin (…) on a le même objectif. Notre adversaire c’est la droite, c’est Macron, c’est l’extrême-droite", déclare le maire de Grenoble, à l’occasion de l’université d’été de la France insoumise à Châteauneuf-sur-Isère.

Un rapprochement, mais pas avec n’importe qui

A ses côtés, Jean-Luc Mélenchon semble satisfait de son coup. S’afficher avec un vert tord le cou à ceux qui lui reprochent de faire cavalier seul. Pour les insoumis, se rapprocher des Verts, oui. Mais tout dépend lesquels. "Un monsieur comme Yannick Jadot est pour moi un capitaliste, affirme une militante. Et si je suis insoumise c’est justement en opposition au capitalisme."





