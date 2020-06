Municipales 2020 : "C'est une satisfaction. C’est un soutien massif de la part des Parisiens pour le projet d’Anne Hidalgo", se félicite son adjoint Emmanuel Grégoire

La maire sortante, alliée à EELV, a été réélue avec 48,7% des voix.

Le premier adjoint d'Anne Hidalgo, la maire sortante réélue, Emmanuel Grégoire a exprimé dimanche 28 juin au soir sur franceinfo sa "satisfaction. C’est un soutien massif de la part des Parisiens pour le projet d’Anne Hidalgo", a-t-il estimé.

>> Retrouvez tous les résultats du second tour des municipales

La maire socialiste sortante Anne Hidalgo a été réélue dans la capitale après avoir endossé un programme résolument écolo aux côtés de ses partenaires d'EELV. Une alliance gagnante puisqu'elle a récolté 48,7 % des voix, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria pour Radio France, France Télévisions et les chaînes parlementaires. Elle devance Rachida Dati (LR) qui recueille 33,8 % des voix. Agnès Buzyn (LREM-Modem-UDI) récolte 13,3 % des voix.

"C’est le besoin de clarté qui a permis cette victoire d’Anne Hidalgo, a analysé Emmanuel Grégoire. Elle a insisté sur le fait qu’elle était la maire de tous les Parisiens et qu’elle aura le souhait de tous les rassembler.

Elle n’est pas la maire d’un camp, ni d’un clan. Reste à nous mettre au travail et à poursuivre ce travail de transformation de Paris.Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Parisà franceinfo

Alors que le second tour a été marqué par une vague verte partout en France, "à Paris, cela fait longtemps que nous avons la synthèse de la social-démocratie et de l’écologie", a affirmé Emmanuel Grégoire. Anne Hidalgo avait conclu un accord avec la liste écologiste conduite par David Belliard (10,8%) pour le second tour.