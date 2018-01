Les 4 Vérités - Énergies renouvelables : "On aurait intérêt à s'inspirer de la Chine", affirme Yannick Jadot (EELV)

Emmanuel Macron est en visite officielle en Chine ce lundi 8 janvier. "On a besoin de la Chine pour lutter contre le dérèglement climatique. Il y a de formidables partenariats à construire pour une économie sobre en ressources. La Chine vient de décider d'investir 300 milliards de dollars dans les énergies renouvelables. On aurait aussi intérêt à s'inspirer de la Chine", commente l'écologiste Yannick Jadot.

La Chine, "c'est bien sûr aussi le charbon, d'incroyables pollutions chimiques, mais c'est une économie qui se projette au XXIe siècle", ajoute-t-il dans Les 4 Vérités ce lundi matin.

"On doit construire des partenariats industriels avec la Chine, mais des produits issus de pays qui ne respectent pas la liberté syndicale devraient être interdits d'ici cinq ans", conclut-il sur le sujet.

NDDL : il prône la "liberté de circulation" sur la ZAD

La décision sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes va être rendue dans quelques jours. La ZAD sera évacuée, quelle que soit la décision du gouvernement. "Il y a des agriculteurs qui sont là depuis des générations, des jeunes qui sont venus et qui cultivent et puis une trentaine de personnes qui bloquent la route. Si ce projet est arrêté. Évidemment, il y aura liberté totale de circulation. C'est une évidence et une nécessité absolue", affirme Yannick Jadot.

L'UE doit se prononcer sur la pêche électrique. "On demande surtout l'arrêt de cette pêche. Même les pêcheurs français sont contre. On se bat pour éviter massivement une technologie très destructrice et perverse", s'insurge le député européen EELV.