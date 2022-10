L'ex-compagne de Julien Bayou saisit officiellement la cellule interne d'Europe Ecologie-Les Verts

L'ex-compagne de Julien Bayou a officiellement saisi lundi 3 octobre la cellule d'enquête d'Europe Ecologie-Les Verts contre les violences faites aux femmes et souhaite être entendue "sous certaines conditions assurant la sécurité des témoignages", assure son avocate dans un communiqué.

L'ex-compagne de Julien Bayou, qui s'exprime pour la première fois sur le fond de l'affaire, se dit "contrainte et forcée par le tempo médiatique qu'on lui a imposé dernièrement au mépris de sa santé mentale". "Elle déplore une campagne interne et externe misogyne, psychophobe et validiste, indigne de personnes qui se disent progressistes", poursuit le communiqué.

Elle souhaite "récupérer sa parole"

Elle a saisi la cellule d'EELV "pour récupérer sa parole, parole totalement confisquée dernièrement - essentiellement par des hommes et leurs complices - au mépris de son existence", ajoute le communiqué de Me Elodie Tuaillon-Hibon. Sollicitée par l'AFP sur les conditions que sa cliente a posées pour être entendue par la cellule, l'avocate n'a pas souhaité commenter.

Julien Bayou a démissionné le 26 septembre de son poste de secrétaire national d'EELV après des accusations de violences psychologiques envers son ex-compagne, qu'il conteste. Aucune plainte n'a été déposée ni aucune enquête judiciaire ouverte.

Après un article de Libération révélant vendredi que depuis trois ans, Julien Bayou vivait sous la pression d'un collectif féministe informel qui lui reprochait sa conduite et enquêtait sur ses relations avec les femmes, la direction d'EELV a réaffirmé sa confiance dans la cellule interne du parti.