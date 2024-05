Elections européennes : l'écologiste Marie Toussaint veut faire de "la santé la nouvelle boussole des politiques publiques"

Marie Toussaint, tête de liste des Ecologistes aux élections européennes, était l'invitée des "4 Vérités" sur France 2, mercredi 15 mai.

Marie Toussaint prône un investissement massif dans les énergies renouvelables. La tête de liste des Ecologistes aux élections européennes veut également faire de "la santé la nouvelle boussole des politiques publiques". "Plutôt que de pourchasser la croissance et de s'enfermer dans l'austérité, on doit regarder comment vont les gens et les écosystèmes, parce qu'il y a un lien très établi entre la santé de la nature et notre santé à nous", a-t-elle expliqué dans les "4 Vérités" sur France 2, mercredi 15 mai. La candidate des Verts souhaite "un service européen du médicament" et veut "se battre contre la civilisation des toxiques (...) qui fait émerger une catastrophe sanitaire majeure".

"Le seul vote utile est le vote écologiste", assure Marie Toussaint

Selon le dernier sondage du Figaro, Jordan Bardella (Rassemblement national) est toujours en tête des intentions de vote avec 32,5 %, devant Valérie Hayer (Renaissance, 17 %) et Raphaël Glucksmann (Place Publique, 14 %). La tête de liste du Parti socialiste est-elle finalement le vote utile à gauche ? "Non, le seul vote utile est le vote écologiste", a répondu Marie Toussaint, qui compte 6 % d'intentions de vote. "Les socialistes au Parlement européen votent pour l'austérité, les méga-camions et le détricotage environnemental de la PAC", a-t-elle affirmé.