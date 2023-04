DIRECT. Après deux déplacements chahutés d'Emmanuel Macron, Elisabeth Borne à son tour sur le terrain

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron au plus bas dans l'opinion. Après la promulgation de la réforme des retraites, la cote de popularité du chef de l'Etat a chuté pour atteindre son niveau le plus bas à 26%, d'après un sondage BVA pour RTL publié vendredi 21 avril. Le chef de l'Etat a perdu deux points depuis la fin mars, "retrouvant le palier atteint" au tout début de la crise des "gilets jaunes" en octobre 2018. Après le déplacement du président chahuté dans le Bas-Rhin et celui plus calme dans l'Hérault, c'est au tour du gouvernement de se déplacer. La Première ministre se rend ainsi dans l'Indre pour évoquer les services publics. Suivez notre direct.

La Première ministre se déplace dans l'Indre. La cheffe du gouvernement se rend à Valençay, puis Buzançais, pour une présentation de la nouvelle plateforme nationale de prise de rendez-vous en ligne. Elle est accompagnée de Stanislas Guérini et Dominique Faure, respectivement ministre de la Transformation et de la Fonction publiques de France et ministre déléguée chargée des Collectivités territoriales.

François Braun en Seine-Saint-Denis. Le ministre de la Santé effectue plusieurs visites dans un département qui reste marqué par de fortes difficultés d'accès à la santé. Il se rend d'abord la CPAM de Bobigny, puis l'une des plus grandes maisons de santé pluriprofessionnelle (MSP) à Montreuil et enfin l'établissement public de santé de Ville-Evrard de Neuilly-sur-Marne.