DIRECT. Assemblée nationale : regardez la séance de questions au gouvernement

Le gouvernement répond aux questions des députés mardi 30 juin à l'Assemblée nationale. Edouard Philippe et ses ministres font face à un contexte chargé au niveau politique, mais aussi social, entre les suites des élections municipales, où le parti présidentiel a essuyé un revers, les annonces faites par Emmanuel Macron devant les 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, et une nouvelle manifestation du personnel soignant.

• Des manifestations partout en France. Le cortège parisien du personnel soignant s'est élancé à 14 heures de l'ancien hôpital militaire du Val-de-Grâce, en direction du ministère de la Santé. De Lorient à Nancy, de Toulon à Mont-de-Marsan, des dizaines de rassemblements sont aussi prévus en région, le plus souvent devant l'hôpital local ou l'agence régionale de santé.

• L'examen du budget. L'Assemblée nationale a démarré lundi l'examen d'un troisième budget rectifié face à la "tempête économique" du coronavirus, la gauche et une partie de la majorité réclamant des contreparties écologiques et sociales en cas d'aides publiques. Au menu toute la semaine, ce projet de loi table sur une récession historique de 11% du PIB en 2020, un déficit qui se creuse encore (11,4%) et une dette publique qui gonfle à 120,9% du PIB.

• Retour sur la Convention citoyenne. Au lendemain de la vague verte aux élections municipales, Emmanuel Macron a voulu apporter, lundi, des réponses aux propositions des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat, reçus à l'Elysée. Le président de la République a annoncé qu'il comptait transmettre au gouvernement ou au Parlement, ou encore soumettre à référendum "la totalité des propositions" de la Convention, "à l'exception de trois d'entre elles".