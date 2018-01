VIDEO. Christian Jacob : "J'en suis à mon sixième mandat et je n'ai pas à m'excuser"

"C'est totalement ridicule, c'est de la démagogie." Avis ferme et définitif de Christian Jacob sur l'interdiction du cumul des mandats dans le temps. Le député de Seine-et-Marne, patron des élus Les Républicains à l'Assemblée, était l'invité de "Dimanche en politique", sur France 3, dimanche 14 janvier. Il était interrogé sur la prochaine réforme constitutionnelle.

J'en suis à mon sixième mandat et je n'ai pas à m'excuser que les gens me fassent confiance sur mon territoire s'ils estiment que je fais correctement mon travail. Christian Jacob sur France 3

Durant la campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait promis d'interdire à un élu politique d'exercer "plus de trois mandats identiques successifs". Cette mesure pourrait faire partie de la réforme de la Constitution attendue au printemps, qui devrait également prévoir une réduction du nombre de parlementaires.

Sur cette question, Christian Jacob a indiqué n'avoir aucune objection. Mais il prévient : "Attention jusqu'où on met le curseur !" Pour lui, il est nécessaire de "faire attention à ce que tous les territoires soient représentés" dans la manière dont pourrait être réformé le Parlement. Pour lui, pas de doute, Assemblée nationale et Sénat sont dévalorisés par le chef de l'Etat et considérés "comme un mal nécessaire".