Environnement : nos vêtements polluent les océans

Le gouvernement ne se contente plus des bouteilles et des sacs, il veut s'attaquer aux microfibres de plastique. Et si une partie de la pollution marine était due à un geste tout simple ? Faire une lessive avec son lave-linge. À chaque lavage en machine, nos vêtements synthétiques libèrent plusieurs centaines de milliers de microfibres plastiques qui partent dans les égouts et viennent s'ajouter à la pollution marine.

500 000 tonnes de ces microfibres arrivent dans les océans

En tout, chaque année, 500 000 tonnes de ces microfibres arrivent dans les océans, soit l'équivalent de 50 milliards de bouteilles en plastique. Lundi 17 février, le gouvernement a annoncé aux fabricants que d'ici 2025, les 2,7 millions de lave-linges vendus chaque année devront être équipés d'un filtre pour retenir les microparticules avant même qu'elles n'atteignent les canalisations. C'est un défi pour les industriels qui vont devoir rapidement intégrer ces contraintes.