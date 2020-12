Coronavirus : l’eurodéputée EELV Karima Delli réclame "une vraie coordination européenne"

Invité sur le plateau du 23 heures de Franceinfo, dimanche 20 décembre, Karima Delli, eurodéputée EELV et présidente de la commission transport et tourisme du Parlement européen, souhaite que l’Europe réponde ensemble et d’une même voix pour lutter contre la hausse des contaminations au Covid-19.