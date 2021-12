Claude Guéant : l’ancien ministre de l'Intérieur incarcéré à la prison de la Santé

Condamné dans l’affaire des primes de cabinet versées entre 2002 et 2004, l’ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant purgeait sa peine en liberté conditionnelle. Mais selon le juge, il tardait à rembourser son amende et les dommages et intérêts qu’il devait.

Ancien ministre de l'Intérieur et secrétaire général de l’Élysée, il était le bras droit de Nicolas Sarkozy. Lundi 13 décembre, Claude Géant a été incarcéré à la prison de la Santé (Paris). La justice considère qu’il ne rembourse pas suffisamment vite la somme de 180 000 euros qu’il a été condamné à verser. Son avocat, me Philippe Bouchez El Ghozi proteste : "Il n’a pas cet argent et il l’a expliqué à la justice et donc on ne peut pas payer ce qu’on n’a pas. Il a vendu quelques biens immobiliers. Cet argent-là a servi à aider ses deux enfants qui étaient en grande difficulté financière."

115 000 euros restent à payer

Entre 2002 et 2004, Claude Guéant est le directeur de cabinet de Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Il prend l’argent destiné aux frais d’enquête de la police pour se donner à lui et à ses collaborateurs un complément de salaire, ce qui est illégal. En 2017, il est condamné pour détournement de fonds publics à deux ans de prison dont un ferme et à l’amande de 180 000 euros. Il doit aujourd’hui encore s’acquitter de 115 000 euros. Le juge considère qu’il n’a pas respecté ses obligations dans les temps et a placé l’ancien ministre en détention pour neuf mois. Mais les déboires judiciaires de Claude Guéant ne sont pas encore terminés, puisqu’il est aussi mis en cause dans l’affaire dite des "sondages de l’Élysée", dans laquelle le parquet a requis un an de prison ferme à son encontre.