VIDEO. "Le voile n'est pas souhaitable, pas ce que l'on peut souhaiter pour la société française", selon Bruno Le Maire

"Le voile n'est pas souhaitable, je ne crois pas que ce soit ce que l'on peut souhaiter pour la société française", affirme Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances sur franceinfo lundi 14 octobre après qu'une mère de famille voilée a été prise à partie vendredi par un élu du RN de Bourgogne Franche-Comté, alors qu'elle accompagnait une sortie scolaire au conseil régional de Bourgogne Franche-Comté.

Le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer avait estimé que le voile "n'est pas souhaitable dans notre société". "Je partage sa position", répond Bruno Le Maire. "Moi, je veux une nation unie, sans communautarisme", a continué le ministre de l'Économie et des Finances.

"Le vrai sujet de ce voile, c'est quelle culture voulons-nous défendre ? Je crois qu'il est indispensable de réaffirmer avec calme et avec beaucoup de force notre culture nationale, celle de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la laïcité et du refus de voir les religions empiéter sur l'espace public", a conclu Bruno Le Maire.