En privatisant la Française des Jeux, l'Etat pourrait empocher près de 2 milliards d'euros

Le ministre de l'Economie souhaite également que les Français s'intéressent à ces actions.

Le ticket gagnant pour l'Etat ? Avec la privatisation de la Française des Jeux, l'Etat pourrait empocher près de 2 milliards d'euros grâce à la cession de 52% de l'entreprise. La souscription pour réserver ses actions a débuté jeudi 7 novembre en vue d'une entrée en Bourse le 21.

"Cette privatisation doit donner de nouvelles perspectives de développement à la FdJ. Ce n'est pas une privatisation comme ça, mais une vraie politique réfléchie. Et l'Etat reste présent au capital et gardera 20%", a déclaré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, lors d'un point presse au siège du groupe à Boulogne-Billancourt, près de Paris. Mercredi soir, il avait dévoilé dans le Parisien la fourchette de prix fixé pour chaque action : entre 16,50 et 19,90 euros.

L'Etat devrait profiter de cette opération pour renflouer ses caisses et attend entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros - sans intégrer la décote de 2% annoncée pour les investisseurs particuliers - selon un calcul de l'AFP.

"L'opportunité de se réintéresser à la Bourse"

L'introduction en Bourse "est l'opportunité de se réintéresser à la Bourse sur un produit facile. Quand on est un particulier, il faut investir sur la durée", estime Stephane Pallez, aux commandes du groupe depuis cinq ans. Jusqu'à un tiers des actions seront réservées au grand public.

Pour convaincre les petits épargnants, plusieurs avantages leur sont réservés: une décote de 2% sur les titres qu'ils achèteront, et une action gratuite pour dix achetées si elles sont détenues pendant 18 mois."La FdJ fait partie de notre patrimoine national, elle doit appartenir aux Français grâce à une participation populaire la plus large possible", a estimé Bruno Le Maire.

La privatisation de la FdJ constitue un test grandeur nature pour tenter de réconcilier le grand public avec la Bourse : les petits porteurs ont été mis à mal par la crise de 2008, et gardent en tête les exemples des entrées en Bourse d'EDF (2005) et France Télécom (1997), dont les cours restent aujourd'hui en dessous de leur niveau d'introduction.

La somme tirée de l'opération permettra d'abonder le fonds pour l'innovation et l'industrie. "Il nous faut de l'argent pour l'intelligence artificielle, le calcul quantique, la stockage des données, la santé du XXIe siècle. La France doit rester dans la course technologique", a détaillé le ministre de l'Economie. Même après la privatisation, l'Etat continuera d'empocher les quelque 3,5 milliards d'euros de recettes fiscales et sociales versées chaque année par la FdJ.