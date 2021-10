Croissance de 3% au troisième trimestre : Bruno Le Maire salue "un résultat exceptionnel"

"3% de croissance en un trimestre c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans", s'est félicité le ministre de l'Économie ce vendredi sur franceinfo, à propos des prévisions de croissance annoncées le même jour par l'Insee au troisième trimestre.

"C'est un résultat exceptionnel dont je tiens à remercier tous les Français", a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'Economie, vendredi 29 ocotbre à franceinfo à propos des prévisions de croissance annoncées ce vendredi par l'Insee, 3% au troisième trimestre. "La France est dans la bonne direction", a-t-il ajouté.

La consommation a redémarré et "cela nous permet d'atteindre cette performance exceptionnelle : 3% de croissance en un trimestre c'est du jamais vu depuis plus de 50 ans. C'est une performance qui va nous permettre de retrouver dès maintenant notre niveau d'activité d'avant crise."

"Nous avions prévu de le retrouver au plus tôt fin 2021, peut-être début 2022 et nous allons le retrouver dès maintenant notre niveau d'activité d'avant crise. Cela veut dire que la France est dans la bonne direction. Elle se redresse, elle se redresse vite et elle se redresse fort", a déclaré Bruno Le Maire.