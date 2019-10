Automobile : PSA et Fiat Chrysler officialisent leur projet de fusion avec un siège aux Pays-Bas et Carlos Tavares comme directeur général

Dans un communiqué commun, ils annoncent que la nouvelle entité sera détenue à 50/50 par les deux groupes. Son siège sera aux Pays-Bas.

franceinfo avec AFP et Reuters France Télévisions

Les groupes PSA et Fiat Chrysler annoncent officiellement jeudi 31 octobre un projet de fusion dans un communiqué commun pour créer le quatrième plus grand constructeur automobile du monde avec 8,7 millions de véhicules vendus chaque année.

John Elkann, président de FCA et chef de la famille Agnelli, en sera le président et Carlos Tavares, actuel président du directoire de PSA, deviendra directeur général de la nouvelle entité. Le chiffre d'affaires combiné du futur groupe est estimé à près de 170 milliards d'euros et son résultat opérationnel récurrent supérieur à onze milliards sur la base agrégée de 2018.

Les conseils d'administration des deux groupes ont chargé leurs équipes respectives de finaliser les discussions et de conclure un protocole d'accord contraignant dans les semaines à venir, déclarent les deux constructeurs automobiles dans ce communiqué. "Les discussions en cours ouvrent la voie à la création d'un nouveau groupe avec une taille et des ressources d'envergure mondiale, dont le capital serait détenu à 50% par les actionnaires du Groupe PSA et à 50% par les actionnaires de FCA", est-il précisé.

Bruno Le Maire salue ce rapprochement

Le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire "accueille favorablement" le projet de fusion des constructeurs automobiles mais l'Etat français, actionnaire de PSA, "sera particulièrement vigilant sur la préservation de l'empreinte industrielle en France, la localisation des centres de décision et la confirmation de l'engagement du nouveau groupe sur la création d'une filière industrielle européenne de batteries électriques", a indiqué Bercy dans un communiqué.