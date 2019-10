Les groupes Fiat Chrysler et PSA discutent d'un rapprochement pour créer un géant mondial de l'automobile

Ces négociations interviennent quelques mois après le projet avorté d'une fusion entre Fiat Chrysler et Renault, le numéro un français de l'automobile. La fusion des deux groupes donnerait naissance au numéro 4 mondial du secteur.

Quelques mois après sa fusion avortée avec Renault, le constructeur automobile italo-américain Fiat Chrysler discute d'un rapprochement avec l'autre grand groupe français du secteur, PSA, a indiqué mardi 29 octobre, une source proche du dossier à l'AFP. Les deux groupes discutent d'une fusion entre égaux, qui créerait une entreprise valorisée à quelque 50 milliards de dollars.

L'alliance permettrait au groupe français de revenir par la grande porte sur le marché américain, où Fiat, via les marques Jeep et les pickups Dodge RAM, détient des parts de marché importantes sur les segments présentant les marges les plus lucratives. L'union des deux groupes donnerait naissance au numéro 4 mondial du secteur en nombre de véhicules vendus. Il pointerait derrière Volkswagen, l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi et Toyota, avec les marques Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall.

Ces discussions interviennent quelques mois seulement après un projet avorté de fusion annoncé entre Fiat Chrysler et Renault, le numéro un français de l'automobile. Le groupe italo-américain avait rapidement jeté l'éponge, n'ayant pas pu obtenir un engagement rapide du français, freiné par l'Etat actionnaire. L'Etat français est aussi présent au capital de PSA, via la banque publique d'investissement Bpifrance qui détient environ 12%.