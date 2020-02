Retrait de Benjamin Griveaux : pour la réalisatrice Ovidie, "on a loupé le coche d'une campagne efficace" contre le "revenge porn"

Dans un billet écrit pour "Libération" vendredi, la réalisatrice estime que Benjamin Griveaux aurait du prendre "publiquement la défense des victimes" de "revenge porn", plutôt que de se retirer "si rapidement de la course aux municipales".

La réalisatrice Ovidie prend la parole sur le renoncement de Benjamin Griveaux. Dans un billet publié par Libération vendredi 14 février, l'ancienne actrice, réalisatrice de documentaires et de films pornographiques, estime qu'"on a loupé le coche d’une campagne efficace" sur les dangers du "revenge porn", après le retrait du candidat du fait de la diffusion sur internet de vidéos privées à caractère sexuel et de conversations personnelles lui étant attribuées.

La pratique du "revenge porn", qui consiste à diffuser, après une rupture, des vidéos privées de son ancienne compagne ou de son ancien compagnon, est "illégale", "punie de deux ans d’emprisonnement et 60 000 euros d’amende" rappelle dans ce texte la réalisatrice.

"Lors d’actions de prévention en milieu scolaire, on me rapporte très régulièrement des situations où des jeunes filles se retrouvent harcelées après la circulation non consentie de photos ou vidéos", relate Ovidie. "La plupart du temps, ce sont elles qui sont contraintes de quitter l’établissement", dénonce-t-elle.

Quel message Benjamin Griveaux envoie-t-il indirectement à ces jeunes filles en se retirant si rapidement de la course aux municipales ? Qu’il revient aux victimes de s’effacer de l’espace public.Ovidie dans "Libération"

La réalisatrice estime que pour Benjamin Griveaux, ancien porte-parole "d’un gouvernement qui se targue d’avoir fait du sexisme et des violences sexuelles une de ses priorités, il aurait été bien plus courageux de montrer l’exemple en prenant publiquement la défense des victimes, et en critiquant toute l’idéologie puante qui sous-tend le revenge porn".

Ovidie imagine un autre discours de l'ancien candidat aux élections municipales à Paris vendredi, le discours qu'elle "aurait rêvé d'écrire" : "Cela aurait pu donner quelque chose dans ce genre : 'Je vous le confirme, il s’agit bien de ma bite. Je n’ai rien fait d’illégal. En revanche, je compte bien poursuivre ceux qui ont fait circuler ces photos, parce que la loi m’y encourage. Et parce que la honte doit changer de camp'". L'auteure du texte aurait aimé que Benjamin Griveaux, en refusant de se retirer de la campagne, appelle à "la solidarité avec toutes les victimes de revenge porn, qui, habituellement, sont dans une situation moins privilégiée que la mienne."