Chantier du Grand Paris Express : le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire

Le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire après un signalement de la Cour des comptes lors d'un rapport publié en janvier 2018.

Le parquet national financier ouvre une enquête préliminaire, sur le chantier du super-métro du Grand Paris Express, a appris franceinfo de source proche du dossier, mercredi 23 janvier, confirmant une information de Marianne. Cette décision intervient après un signalement de la Cour des comptes quant à la gestion des marchés liés à ce chantier.

La gestion des marchés en cause

Le 17 janvier 2018, la Cour des comptes épinglait, dans un rapport, la gestion du coût du chantier de ce métro en rocade autour de la capitale, mené par la Société du Grand Paris, soulignant "de nombreux motifs de critiques" dans la gestion des marchés : "Nous avons relevé de nombreux motifs de critiques : une définition initiale du besoin souvent imprécise, des règles de procédure parfois contournées, un usage excessif des procédures sans publicité ni mise en concurrence, un recours mal contrôlé aux bons de commande, une pratique extensive des avenants, et un rôle trop réduit confié à la commission d’examen des offres."

Dans ce même rapport, les Sages de la rue Cambon pointaient du doigt le dépassement du budget initial : "La Cour alerte sur le dérapage considérable du coût prévisionnel de ce projet, sur les risques financiers qui en résultent et sur la fragilité de la situation dans laquelle se trouve la SGP. La maîtrise des délais et des coûts semble à ce jour très compromise, rendant inatteignable l’amortissement complet de la dette en 2070."

Le coût du chantier a dérapé

"Confrontée à ces dérapages, la Société du Grand Paris n’a pas fait preuve d’une totale transparence sur la réalité des coûts", jugeait la Cour des comptes dans ses conclusions, soulignant que le coût du chantier était évalué à 25,5 milliards d'euros en 2013, pour atteindre, fin juillet 2017, 38,5 milliards d'euros.

Le projet de super-métro comprend la création de quatre nouvelles lignes de métro automatiques et le prolongement de l'actuelle ligne 14, via la construction de 200 km de métro et de 68 gares.