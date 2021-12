Primaire à gauche : "Je me réjouis de cette proposition d'Anne Hidalgo, ça bouge enfin", déclare Arnaud Montebourg

"Je me réjouis de l'initiative prise par Anne Hidalgo à la suite de mon appel", a estimé Arnaud Montebourg sur franceinfo, mercredi 8 décembre. La candidate PS a appelé à l'organisation d'une primaire de la gauche. Mais l'ancien ministre de l'Economie préfère évoquer d'abord la construction d'un projet commun. Estimant "l'extrême droite aux portes du pouvoir", il a appelé aussi les différents candidats à "abandonner le 'moi je' pour le 'nous'".

"Nous sommes dans une situation où Emmanuel Macron a de fortes chances d'être battu par Mme Le Pen." Arnaud Montebourg sur franceinfo

"Quand il y a le feu dans la ville, il faut sonner le tocsin." Saluant l'initiative d'Anne Hidalgo, il s'est interrogé malgré tout sur le processus. "Je me réjouis de cette proposition d'Anne Hidalgo, ça bouge enfin (...) Mais je ne vais pas me retrouver dans une primaire en tête à tête avec Anne Hidalgo, ça n'a aucun sens, a-t-il expliqué. J'ai été l'inventeur de la primaire, il y a 10 ans. J'ai participé à deux d'entre elles, j'en connais les avantages, j'en connais les inconvénients". Il estime que la responsabilité de l'organisation de cette primaire allait désormais reposer sur les candidats en tête dans les intentions de vote, c'est-à-dire Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon.

Avant l'organisation d'une éventuelle primaire, Arnaud Montebourg propose aux différents candidats de gauche une réunion afin de mettre "cinq projets" sur la table dans l'objectif de construire un projet commun. A l'image de la coalition allemande actuellement au pouvoir, il estime que les différentes forces de gauche peuvent être capables de trouver des compromis. En attendant qu'une solution de rassemblement émerge, Arnaud Montebourg reste candidat. "Aucun ralliement, ni aucun retrait, mais j'offre ma candidature à un projet commun, quand nous l'auons trouvé je retirerai ma candidature."