Le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barrot écarté du dossier Uber

Le ministre délégué chargé de la transition numérique et des télécommunications, Jean-Noël Barrot, est écarté des dossiers concernant la plateforme de VTC Uber, afin d'éviter tout conflit d'intérêts, selon un décret publié au Journal officiel du vendredi 22 juillet.

Le décret permet à ce membre du gouvernement de ne pas traiter d'une entreprise dont sa soeur, Hélène Barrot, est directrice de la communication pour l'Europe de l'Ouest et du Sud. Le ministre, lorsque ce lien familial avait été révélé, avait indiqué à BFMTV qu'il se conformerait aux dispositions prévues dans ce cas.

Uber a été l'un des sujets de polémique du début du second quinquennat d'Emmanuel Macron, avec la révélation de documents internes au groupe montrant notamment qu'il a eu, lorsqu'il était ministre de l'Economie, des échanges privilégiés avec ce groupe. Jean-Noël Barrot, 39 ans, est un économiste de formation issu du Modem, élu deux fois député des Yvelines, et fils de l'ancien ministre et commissaire européen Jacques Barrot.