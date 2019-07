VIDEO. Relaxe de Bernard Tapie : "Une immense satisfaction et une grande libération"

La relaxe de Bernard Tapie, jugé au printemps dans l'affaire de l'arbitrage controversé qui lui avait octroyé 403 millions d'euros en 2008, constitue "une immense satisfaction et une grande libération", a estimé mardi 9 juillet son avocat Hervé Temime. Une peine de cinq ans de prison ferme avait été requise le 1er avril contre l'ancien ministre, jugé pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics".

"Aujourd'hui, le tribunal a rendu avec une indépendance rare un jugement d'une netteté exceptionnelle et c'est pour nous (...) une immense satisfaction et une grande libération", a déclaré Hervé Temime, ajoutant que son client, atteint d'un double cancer et absent à l'audience, était "très, très ému" lorsqu'il a appris la décision.