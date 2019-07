Affaire de l'arbitrage du Crédit lyonnais : Bernard Tapie et les six autres prévenus sont relaxés

L'homme d'affaires était poursuivi pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics".

Le jugement est tombé et c'est une surprise. Le tribunal correctionnel de Paris a décidé de relaxer Bernard Tapie et les six autres prévenus, mardi 9 juillet, dans l'affaire de l'arbitrage qui oppose l'homme d'affaires depuis plus de dix ans au Crédit Lyonnais.

Le délibéré a été prononcé en l'absence de Bernard Tapie qui subit à 76 ans une récidive de son double cancer de l'œsophage et de l'estomac. Le tribunal a jugé qu'"aucun élément du dossier ne permet d'affirmer" que cet arbitrage ait été entaché de "fraude". "Je suis très ému. Je suis très satisfait d'abord pour Bernard Tapie (...), pour qui cette décision est quelque chose d'extraordinaire" a déclaré son avocat Hervé Temime.

Le procureur Nicolas Baietto avait requis le 1er avril cinq ans de prison ferme contre Bernard Tapie.

Stéphane Richard également relaxé

"Aujourd'hui il y a ce soulagement d'avoir mon innocence totalement reconnue par ce tribunal. C'est le sentiment qui me domine. Le tribunal a dit que l'arbitrage était légal, il a même dit qu'il était légitime" a déclaré le PDG d'Orange Stéphane Richard, à sa sortie du tribunal.

Une condamnation de Stéphane Richard, 57 ans, aurait compromis son avenir à la tête de l'opérateur de télécom. Le parquet avait requis à son encontre trois ans de prison dont 18 mois ferme, 100.000 euros d'amende et une interdiction de toute fonction publique pendant cinq ans.

Au moment de l'affaire, Stephane Richard était directeur de cabinet de la ministre de l'Economie et des Finances de l'époque, Christine Lagarde, aujourd'hui à la tête du FMI. Elle avait été condamnée en 2016 par la Cour de justice de la République pour négligence dans l'affaire de l'arbitrage, avant d'être dispensée de peine.