Affaire Crédit lyonnais-Adidas : Bernard Tapie et cinq autres personnes renvoyés devant le tribunal correctionnel

Bernard Tapie a été renvoyé devant le tribunal correctionnel dans l'affaire Crédit-lyonnais Adidas, ont annoncé des sources proches du dossier et des sources judiciaires, mercredi 20 décembre.

En 2008, cet arbitrage controversé lui avait permis de recevoir 404 millions d'euros pour solder son litige. Il avait été annulé en 2015. Décision définitivement confirmée, en 2016, par la Cour de cassation.

"Escroquerie" et "détournemenet de fonds publics"

L'ancien ministre doit être jugé pour "escroquerie" et "détournement de fonds publics". Il doit comparaître en compagnie de cinq autres protagonistes, dont Stéphane Richard, l'actuel patron d'Orange et ex-directeur de cabinet de la ministre de l'Economie de l'époque, Christine Lagarde.

Les quatre autres personnes sont un avocat de Bernard Tapie, Maurice Lantourne, l'un des trois arbitres ayant rendu l'arbitrage contesté, Pierre Estoup, les anciens dirigeants des entités chargées de gérer le passif du Crédit Lyonnais, le Consortium de réalisation et l'Établissement public de financement et de restructuration, François Rocchi et Bernard Scemama.

Fin 2016, l'ancienne ministre de l'Economie au moment de l'arbitrage, Christine Lagarde, actuellement directrice générale du Fonds monétaire international, avait été déclaré coupable de "négligence" par la Cour de justice de la République. Mais elle avait été dispensée de peine.