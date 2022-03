Mort d'Yvan Colonna : quelles conséquences sur la situation politique en Corse ?

Rédacteur en chef de France 3 Corse ViaStella, Sébastien Tiéri a réagi dans le 23h de franceinfo à l'annonce du décès d'Yvan Colonna, lundi 21 mars, et sur ses conséquences politiques en Corse.

Interrogé sur les réactions en Corse à l'annonce du décès de l'indépendantiste corse Yvan Colonna, le rédacteur en chef de France 3 Corse ViaStella, Sébastien Tiéri, a expliqué que "tout le monde laisse un temps de deuil avant de se livrer aux premiers commentaires." Sur la question de l'autonomie de la Corse, plus que jamais au cœur des discussions politiques depuis l'agression d'Yvan Colonna, il a rappelé que "les Corses se sont exprimés à deux reprises, lors des élections territoriales et à tous les scrutins intermédiaires (...) pour favoriser largement, à une majorité absolue, les autonomistes".

La volonté d'autonomie "n'a pas trouvé d'écho au plus haut niveau de l'État"

"Cette volonté d'autonomie, elle est réelle, elle est signifiée de manière répétée et elle n'a pas trouvé d'écho au plus haut niveau de l'État depuis 2015 et l'arrivée des nationalistes au pouvoir. En 2014, il y a aussi eu un geste fort avec le dépôt des armes du FLNC pour mettre fin à la violence. Cette relation apaisée, cette co-construction de ce qui pourrait être un nouveau statut de la Corse, n'a pas abouti", a-t-il poursuivi.