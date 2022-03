Mort d'Yvan Colonna : la mise en berne des drapeaux pour rendre hommage à l'indépendantiste corse est une "faute", dénonce Emmanuel Macron

La polémique des drapeaux en berne en Corse rebondit. Invité du "19:45" de M6 mercredi 23 mars, le président Emmanuel Macron a qualifié de "faute" la mise en berne de drapeaux en Corse après la mort du militant indépendantiste Yvan Colonna. Interrogé à ce sujet, le président Macron a répondu sans autre commentaire "c'est une faute et c'est inapproprié". La Collectivité de Corse avait dès mardi mis ses drapeaux en berne "pour exprimer la tristesse collective ressentie par [le peuple corse] après la mort tragique d'Yvan Colonna et face aux heures sombres que vit la Corse".

D'autres personnalités politiques comme le sénateur centriste de la Haute-Savoie Loïc Hervé ont réagi : "Si toute la lumière doit être faite sur les circonstances de cet assassinat, comment peut-on décemment imaginer un tel hommage ?" L'élu a interpellé directement le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, lui demandant "d'intervenir auprès du Préfet de Corse pour que cette décision soit condamnée."

L'ancien Premier ministre Manuel Valls a jugé l'acte "insupportable et indécent". "Une chose est de respecter la douleur et le deuil de la famille Colonna, une autre est de transformer un homme, condamné pour l’assassinat d’un Préfet de la République, en héros et martyr. C’est insupportable. J’imagine que l État sur place réagira", a-t-il poursuivi.

Les funérailles du militant indépendantiste corse auront lieu vendredi dans son village familial de Cargèse (Corse-du-Sud). Son corps étant attendu mercredi soir sur l'île.