Corse : une enquête ouverte pour "destruction par engin explosif en bande organisée" après l'explosion de la devanture d'un bureau de poste à Bastia

Une enquête a été ouverte lundi 14 mars pour "destruction par engin explosif en bande organisée" après l'explosion dimanche soir de la devanture d'un bureau de poste à Bastia lors de la manifestation en soutien à Yvan Colonna, a appris franceinfo auprès du parquet de Bastia. L'enquête a été confiée à la police judiciaire.

Lors de cette manifestation ce dimanche à Bastia, de nombreux affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, durant plusieurs heures. Devant La Poste, un "engin explosif" a soufflé la devanture du bâtiment, ce qui a fait explosé les vitres et endommagé une partie des locaux. Les manifestants ont également réussi à pénétrer dans l'immeuble des finances publiques et à y déclencer un début d'incendie qui a endommagé deux étages.

La manifestation a rassemblé 7 000 personnes d'après la préfecture. 300 individus cagoulés ont jeté des coktails molotov, pavés ou bombes agricoles en direction du batîment, des forces de l'ordre ou de la collectivité de Corse. 67 personnes ont été blessées, dont 44 du côté des forces de l'ordre.